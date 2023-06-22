بعد انتقاله للدوري السعودي.. قرار ديشامب يحسم مستقبل كانتي مع فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية موقف نغولو كانتي من الاستمرار مع منتخب بلاده الفرنسي، بعد الانتهاء من خطوة انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي.

وأعلن الاتحاد السعودي مؤخراً تعاقده مع كانتي في صفقة انتقال حر، قادماً من تشيلسي، بعقد مدته 3 مواسم، ليصبح ثاني الصفقات بعد مواطنه كريم بنزيما.

وبحسب راديو "مونت كارلو"، فإن كانتي عازم على العودة لتمثيل منتخب فرنسا بعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابات التي لحقت به العام الماضي.

وأوضحت شبكة الراديو أن كانتي لم يطو صفحة تمثيل منتخب الديوك بعد الانتقال للعب في الدوري السعودي، كما أن مدرب فرنسا ديدييه ديشامب، رحب بإمكانية انضمام كانتي إلى الديوك مستقبلاً.

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