رسمياً..التعاون السعودي يتعاقد مع وليد الأحمد لمدة موسمين

المصدر: وكالات

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أعلن نادي التعاون السعودي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع وليد الأحمد، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وذكر التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن وليد الأحمد وقع على عقد انتقاله إلى الفريق قادما من الفيصلي، حيث يمتد العقد حتى عام 2026.

وكان الأحمد قد بدأ مسيرته مع الهلال في موسم 2019/2020، قبل أن ينتقل في الموسم التالي إلى الفيصلي حيث لعب له حتى نهاية الموسم الماضي.

وسبق للأحمد أن توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيصلي في عام 2021، بعد الفوز على التعاون 3 / 2 في نهائي المسابقة.

وأنهى التعاون الموسم الماضي من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.

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