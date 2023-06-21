عقود رعاية وتسويق ومزايا أخرى.. كم راتب كانتي مع الاتحاد السعودي؟

المصدر: وكالات

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده الرسمي مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن الإعلان لم يتضمن قيمة الصفقة.

ويعتبر كانتي من أهم نجوم خط الوسط في العالم على مدار السنوات الأخيرة، وكان أحد مفاتيح فوز منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 2018.

وكشف الإعلامي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، وفقا لروسيا اليوم أن راتب كانتي في الاتحاد سيصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

وبحسب الصحفي الشهير فإن إجمالي راتب كانتي في الاتحاد سيصل إلى 100 مليون يورو مقسمة على 3 سنوات وهي مدة عقد اللاعب مع العميد.

لكن مكاسب كانتي لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد كذلك إلى عقود رعاية وتسويق أخرى بالإضافة إلى حقوق الصور.

ويعد كانتي ثاني صفقات النمور خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ تعاقدوا من قبل مع مواطنه كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن كانتي لم يخض إلا 9 مباريات فقط مع البلوز في مختلف مباريات الموسم الماضي، بواقع 685 دقيقة، صنع خلالها هدفا وحيدا، إذ لاحقته الإصابات المختلفة طوال الموسم.

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