ميركاتو السعودية يشتعل.. الهلال يقترب من ضم نجم تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب الهلال السعودي من ضم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نادي تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً للصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، فإن الهلال السعودي توصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل الحصول على خدمات كوليبالي الصيف الجاري، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر": "الهلال يقترب الآن من إنهاء صفقة ضم كوليبالي، تم التوصل لاتفاق شفهي مع تشيلسي".

وأضاف: "الاتفاق أيضاً تم على الشروط الشخصية في عقد اللاعب الذي سيستمر لمدة 3 سنوات بجانب صفقة انضمام روبن نيفيس، وسيتم توقيع العقود خلال ساعات".

وتعتبر هذه هي الصفقة الرابعة من تشيلسي التي تقترب من أندية الدوري السعودي، خلال الأيام الجارية، حيث أعلن اتحاد جدة منذ ساعات انضمام نغولو كانتي للفريق السعودي، فيما توصل النصر لاتفاق مع النادي اللندني لضم حكيم زياش، بالإضافة إلى اتفاق أهلي جدة لضم حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي.

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