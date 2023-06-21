حتى 2026.. النصر يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم زياش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع نظيره تشيلسي لضم النجم المغربي حكيم زياش، في صفقة انتقال نهائي خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، فإن النصر توصل لاتفاق مع تشيلسي لضم زياش في الصيف الجاري، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "النصر وصل إلى اتفاق شفهي مع حكيم زياش للانضمام إلى صفوفه، تمت الموافقة على الشروط الشخصية في عقده الجديد، سيوقع زياش عقداً مع النصر حتى صيف 2026 إذا جرت الأمور كما هو مخطط لها".

وأختتم: "تم التوصل لاتفاق مع تشيلسي أيضاً، وفي انتظار توقيع العقود رسمياً".

وينتهي عقد زياش مع تشيلسي صيف 2025، إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف البلوز، بسبب ابتعاده فترات طويلة عن المشاركة.

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