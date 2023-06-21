الصفقة الثالثة من تشيلسي.. أهلي جدة يقترب من ضم ميندي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصل نادي أهلي جدة لاتفاق مع نظيره تشيلسي، من أجل التعاقد مع حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، فإن أهلي جدة توصل لاتفاق مع تشيلسي لضم ميندي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "توصل تشيلسي إلى اتفاق شفهي مع الأهلي السعودي حول بيع إدوارد ميندي في الصيف الجاري، والحارس السنغالي وافق على الشروط الشخصية في عقده مع الأهلي الذي يمتد لـ 3 مواسم".

وأتم: "الصفقة ستتم من خلال توقيع العقود قريباً".

وكانت أول الصفقات القادمة من تشيلسي هي نغولو كانتي الذي انضم إلى اتحاد جدة رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية، فيما توصل نادي النصر لاتفاق مع البلوز لضم حكيم زياش، ومن المتوقع أن يكون ميندي هو الصفقة الثالثة من البلوز لأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز