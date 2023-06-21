اقتربت من التأهل لكأس أمم إفريقيا.. موريتانيا تضرب السودان بثلاثية

المصدر: البيان

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باتت موريتانيا قريبة من التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز 0/3 على مضيفتها السودان، في المغرب، أمس الثلاثاء.

ورفعت موريتانيا رصيدها إلى 8 نقاط لتتصدر المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وتتقدم موريتانيا بنقطة على الكونغو الديمقراطية والجابون، بينما توقف رصيد السودان عند 6 نقاط في المركز الأخير.

ومنح نوح محمد العبد التقدم لموريتانيا في الدقيقة 26، وجعل الحسن حويبيب النتيجة 0/2 بعد خمس دقائق من الاستراحة، واختتم حمي تانجي أهداف موريتانيا في الدقيقة 56.

وسيكون التعادل كافياً لموريتانيا حين تستضيف الجابون في الجولة الأخيرة، لضمان التأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

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