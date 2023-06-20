يوليو 2023.. الدوري اليمني يعود من جديد

المصدر: البيان

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تعود منافسات الدوري اليمني لكرة القدم مرة أخرى، حيث تنطلق منافسات الموسم الجديد، الأربعاء 26 يوليو المقبل، بعد توقف دام فترة طويلة.

وأجريت الثلاثاء قرعة النسخة الجديدة من الدوري اليمني، الذي سيقام على مرحلتين، وسط مقاطعة عدد من الأندية التي لم يستجب اتحاد الكرة لمطالبها، المتمثلة في إلغاء نظام الهبوط في الدرجتين الأولى والثانية.

وتقسم الفرق المشاركة (14 فريقاً) إلى مجموعتين، كل مجموعة ستلعب الدوري من مرحلتين ذهابًا وإيابًا، وتنتهي بصعود الأول والثاني من كل مجموعة إلى المربع الذهبي وهبوط الفريقين الأخيرين من كل مجموعة إلى الدرجة الثانية.

المجموعة الأولى

أهلي صنعاء، تضامن حضر موت، الصقر، اتحاد إب، العروبة، هلال الحديدة، سمعون

المجموعة الثانية

وحدة صنعاء، الطليعة، فحمان، شعب إب، اليرموك، سلام الغرفة، شعب حضرموت

وجاء جدول مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الأولى، كالتالي:

الصقر × هلال الحديدة

العروبة × سمعون

اتحاد إب × أهلي صنعاء

تضامن حضرموت × باي

فيما جاءت مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية، كالتالي:

الطليعة × فحمان

اليرموك × سلام الغرفة

شعب إب × وحدة صنعاء

شعب حضرموت × باي

وكان موسم 2020/2019 هو الأخير الذي أقيم في اليمن، واستضافته شبوة وحضرموت بنظام التجمع، وتوج بهذه النسخة نادي فحمان لأول مرة في تاريخه.

وكان الموسم المذكور هو الأول في اليمن بعد توقف طويل، تحديداً منذ عام 2014.

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