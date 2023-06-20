بتحكيم إماراتي.. «العراق الأولمبي» بطلاً لغرب آسيا

المصدر: متابعة-علي شدهان

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توج منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، بطلا للنسخة الرابعة من بطولة كأس غرب آسيا بعد فوزه على نظيره الإيراني بالركلات الترجيحية "5-4" بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل "1-1" في النهائي الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، وأداره بنجاح الحكم الإماراتي الدولي سلطان محمد صالح، وسط حضور جماهيري كبير بلغ أكثر من 30 ألف متفرج.

ولم يسبق لمنتخب العراق إحراز لقب غرب آسيا، التي فاز بلقب نسختها الأولى، المنتخب الإيراني 2015، فيما فاز بلقب النسخة الثانية المنتخب الأردني 2021، بينما فاز المنتخب السعودي بلقب النسخة الثالثة 2022.

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