غير مهنته إلى حارس شخصي.. مشجع يوناني يدفع صلاح للتنكر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنكر الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وراء مهنة الحارس الأمني، خلال موقف طريف جمعه بمشجع يوناني.

وروى أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر، موقفاً طريفاً تعرض له رفقة محمد صلاح، خلال تواجدهما معاً بأحد شواطئ اليونان، قبل فترة.

وقال "كوكا" في تصريحات تلفزيونية، إنه فوجئ خلال وجوده مع محمد صلاح في اليونان، بأحد المشجعين يقترب منهما ويطلب من صلاح التقاط صورة له مع كوكا، وقال الأخير: "كان صلاح يرتدي نظارة وقبعة على رأسه، وهو ما صعب على المشجع التعرف عليه في البداية، لكنه عرفني بحكم لعبي في اليونان".

وتابع: "كنت في حالة ذهول شديد وأردت أن يتوقف بي الزمن لتوثيق هذه اللحظة، التي تعرف فيها مشجعاً لكرة القدم عليّ ولم يتعرف على محمد صلاح".

وواصل مهاجم منتخب مصر، قائلاً: "حاولت لفت نظر المشجع لكي يعيد تدقيق النظر في صلاح ويتعرف عليه، لكن هيئة صلاح صعبت عليه الأمر".

وأكمل: "محمد صلاح أضفى بدوره حالة طريفة على الموقف كونه يتمتع بروح الدعابة، حيث حاول تضليل المشجع بشكل أكبر، وأخبره أنه الحارس الشخصي الخاص بي، قبل أن يتعرف عليه المشجع في النهاية وننفجر ضحكاً".

ولعب كوكا الموسم الأخير مع ألانيا سوبر التركي، معاراً من أولمبياكوس اليوناني، وخاض الدولي المصري 31 مباراة مع الفراعنة أحرز خلالها 6 أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز