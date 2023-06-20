إعلان موعد الموسم الجديد من الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2024/2023.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: "بداية الموسم الجديد ستكون شهر سبتمبر المقبل".

وتابع: "الموسم المقبل سينتهي في الموعد الطبيعي مثل جميع دوريات العالم".

وأكمل: "لم يحدث أي تأخير في الموسم الجاري، إلا فقط بسبب مشاركة الأهلي بمونديال الأندية".

وعن موعد انتهاء منافسات الموسم الجاري، قال دياب: "الموسم سينتهي بعد خوض الأهلي لآخر مؤجلاته، يوم 25 يوليو المقبل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز