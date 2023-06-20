نهاية رحلة طارق حامد مع اتحاد جدة

المصدر: البيان

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انتهت رحلة الدولي المصري طارق حامد مع نادي اتحاد جدة السعودي، الذي انضم إلى صفوفه خلال انتقالات صيف 2022.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن اتحاد جدة أنهى التعاقد مع طارق حامد، على أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة.

وجاء قرار اتحاد جدة على الرغم من انتهاء تعاقده مع طارق حامد بنهاية الموسم المقبل، لكن حسم النادي السعودي لصفقة النجم الفرنسي كانتي لاعب تشيلسي، عجلت برحيله.

وكان طارق حامد أحد الأعمدة الأساسية مع اتحاد جدة خلال الموسم المنقضي، إذ اعتمد عليه المدرب البرتغالي نونو سانتو بشكل أساسي، وظهر في 28 مباراة على مدار الموسم بجميع المسابقات.

وأبدت جماهير نادي الزمالك المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغبتها في عودة طارق حامد إلى صفوف فريقها من جديد، قبل أن يصرح مرتضى منصور رئيس النادي بأن عودة اللاعب الدولي مستحيلة، لاسيما أنه اختار الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى اتحاد جدة بمحض إرادته، رغم حاجة الفريق الأبيض لخدماته وقتها.

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