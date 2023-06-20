بـ 30 مليون يورو.. الهلال السعودي يتفوق على إنتر ميلان في الميركاتو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تفوق الهلال السعودي على انتر ميلان في سباق التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعرض الهلال على كوليبالي الانتقال إلى صفوفه لحاجته إلى ضم مدافع متميز بهدف تعويض الكوري الجنوبي جانج هيون سو، بعد إصابته بورم في الغدة.

ووفقاً لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن انتقال كوليبالي إلى إنتر ميلان أصبح معقداً بعد تلقيه العرض السعودي، الذي ستكون مدته 3 مواسم.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان غير مستعد لتقديم عرض مالي أعلى مما قدمه الهلال السعودي، لذلك قررت إدارة النادي الإيطالي التراجع عن إتمام الصفقة بسبب المطالب المالية.

وفي نفس الشأن، قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن عرض الهلال يبلغ 30 مليون يورو سنوياً معفاة من الضرائب، مشيراً إلى أن تشيلسي يعمل على خروج لوكاكو، وكوليبالي، وزياش، وميندي من صفوف البلوز خلال الميركاتو الجاري.

وشارك كوليبالي مع تشيلسي في 32 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها هدفين، ويرتبط بعقد مع البلوز حتى عام 2026.

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