بسبب عقوبة مالية.. صفقة بنزيما مع اتحاد جدة في خطر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح نادي اتحاد جدة السعودي مهدداً بعدم قيد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الجديد، المنضم حديثاً خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بصدد فرض عقوبة ضد النادي وإلزامه بسداد مبلغ 2 مليون و475 ألف ريال، قيمة المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق عبد الرحمن الغامدي.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن العقوبة المنتظر صدورها تلزم نادي اتحاد جدة بدفع الغرامة المفروضة، التي أقرها مركز التحكيم الرياضي السعودي في وقت سابق، مشيرة إلى أنه حال عدم الالتزام سيتم تغليظ العقوبة واتخاذ قرار بمنع اتحاد جدة من القيد، وهو ما قد يجعل النادي السعودي يفشل في قيد صفقاته الجديدة على رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وكان عبد الرحمن الغامدي رحل عن صفوف اتحاد جدة أكتوبر 2020، وانضم إلى الرائد في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين.

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