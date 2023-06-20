الزمالك يفاوض لضم النجم السوري عمر السومة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى نادي الزمالك المصري اهتمامه بالنجم السوري عمر السومة ودخل على خط المفاوضات معه لضمه لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

ولعب السومة في الموسم الماضي في صفوف نادي العربي القطري الذي أبدى اهتمامه الكبير بضم النجم السوري خصوصاً بعد مساهمته بتحقيق بطولة الكأس للنادي القطري بعد غياب 30 عامًا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن النادي العربي قدم فعلاً عرضاً لشراء ما تبقى من عقد السومة مع الأهلي السعودي، ولكن إدارة النادي لم ترضى بقيمة العرض المقدم. مع الإشارة إلى ان اللاعب يفضّل الاستمرار مع العربي القطري بعد تجربته الناجحة في الموسم الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز