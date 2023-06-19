بسبب تحية النازية.. تحرك رسمي من «فيفا» تجاه «أفشة»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظيره المصري بشأن احتفال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي، المثير للجدل في إحدى مباريات الفريق الأحمر.

وخلال مواجهة الأهلي وطلائع الجيش الشهر الماضي ببطولة الدوري المصري، أحرز أفشة هدف اللقاء الوحيد، واحتفل بعدها بطريقة مشابهة لتحية النازية المحظورة من قبل "فيفا".

وبحسب عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فإن "فيفا" خاطب الاتحاد، وطالبه بتفسير الطريقة التي احتفل بها اللاعب.

وتابع عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد الدولي استفسر حول طريقة احتفال أفشة بهدفه في طلائع الجيش، كونه يشبه التحية النازية المحظورة من قبل فيفا".

وأكمل: "الأهلي لم يرد حتى الآن، وإذا طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم أي توضيح نحن مستعدون لذلك".

وكانت تقارير صحفية مصرية أكدت في وقت سابق، أن أفشة لم يكن يقصد الاحتفال بطريقة تحية النازية، مشيرة إلى أنه كان يوجه التحية لوالده المتواجد في مدرجات الملعب حينها.

واستحضر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة مشابهة في الدوري اليوناني تعود لعام 2013 كان صاحبها اللاعب چيورچيوس كاتيديس، وتردد إنه تم إيقافه من قبل "فيفا" مدى الحياة، ولكن الحقيقة تكمن أن الاتحاد اليوناني لكرة القدم هو من أصدر قراراً بإيقافه مدى الحياة من تمثيل جميع المنتخبات اليونانية، وأدان اللاعب معتبراً احتفاله تعدي بحق ضحايا الأعمال الوحشية التي ارتكبها النازي والتي تتنافى مع الطابع السلمي والإنساني لكرة القدم.

وأكد چيورچيوس كاتيديس حينها أن لم يكن على دراية بدلالات الإشارة، الأمر ذاته أشار له مدربه بأنه ليس لديه معرفة سياسية.

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