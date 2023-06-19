ضعف راتبه مع تشيلسي.. تفاصيل عرض النصر السعودي للتعاقد مع حكيم زياش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عرض مسؤولو النصر السعودي، راتباً كبيراً على النجم المغربي حكيم زياش، للحصول على توقيعه خلال الفترة الحالية، وانضمامه إلى صفوف الفريق المُلقب بالعالمي، بداية من الموسم الجديد.

وبحسب موقع "Foot Mercato"، بدأ النصر مفاوضاته مع تشيلسي للتعاقد مع زياش وحسم الصفقة في أقرب وقت، مشيراً إلى أن النادي السعودي عرض على النجم المغربي الحصول على مبلغ يتراوح بين 12 أو 13 مليون يورو سنوياً، نظير الانتقال إلى النادي الأصفر.

وأكد الموقع الإيطالي، أن زياش يحصل حالياً مع تشيلسي على 6 ملايين دولار موسمياً، وهو ما قد يدفعه للموافقة على عرض النصر الذي يبلغ ضعف راتبه الحالي مع البلوز أو أكثر، بخلاف حصوله على شرف مزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي النصر السعودي سيتوجهون إلى لندن قريباً، لإنهاء المفاوضات مع تشيلسي وحسم الصفقة بشكل رسمي.

يذكر أن النصر السعودي ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع زياش، بل ينافسه أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي.

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