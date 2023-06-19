يرتكبون خطأ كبيراً.. تشيفرين ينتقد إنفاقات الدوري السعودي على نجوم الكرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن ضخ مبالغ طائلة من أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع نجوم كرة القدم في العالم، يعتبر خطأً كبيراً.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن ما يحدث في الدوري السعودي خطأ، يجب عليهم الاستثمار في الأكاديميات والمدربين وتثقيف لاعبيهم".

وأضاف: "التعاقد مع لاعبين كبار لن يحسن كرة القدم هناك، الصين ارتكبت نفس الخطأ، لا يتعلق الأمر بالأموال فقط، اللاعبون أيضاً لديهم الرغبة في الفوز بأفضل البطولات، وتلك موجودة في أوروبا".

وأردف: "يختارون في الدوري السعودي اللاعب الأكبر سناً للتعاقد معه، وليس اللاعبين الشباب، لأنهم لن يذهبون، يذهب من هم في نهاية مسيرتهم لكسب الأموال، قبل نهاية مشوارهم مع الملاعب".

وكان اتحاد جدة تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مؤخراً في صفقة انتقال حر قادماً من ريال مدريد، ليصبح ثاني لاعب ناشط في الدوري السعودي حامل للكرة الذهبية، رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لنادي النصر السعودي، يناير الماضي.

ويقترب البرتغالي روبن نيفيس لاعب وسط وولفرهامبتون من الانتقال إلى الهلال السعودي، مقابل 55 مليون يورو، ليصبح ثالث صفقة قوية للدوري السعودي، كما وقع النجم الفرنسي نغولو كانتي مع اتحاد جدة، بحسب تقارير صحفية.

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