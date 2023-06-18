ثلاثية نظيفة لمنتخب مصر في مرمى جنوب السودان

المصدر: وكالات

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سجل محمود حسن (تريزيجيه) هدفا وصنع هدفا آخر ليقود مصر للفوز 3-صفر على جنوب السودان في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الأحد.

ودفع البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر بالعديد من الوجوه الجديدة بعد استبعاد ستة لاعبين من القائمة على رأسهم القائد محمد صلاح والحارس الأساسي محمد الشناوي.

ومنح مصطفى فتحي التقدم لمصر بعد تمريرة من محمود عبد المنعم (كهربا) ليهز الشباك في الدقيقة 19.

وجعل كهربا النتيجة 2-صفر قبل لحظات من نهاية الشوط الأول عندما خطف تريزيجيه الكرة ومررها لزميله الذي سددها لتصطدم بالعارضة إلى داخل المرمى.

واختتم تريزيجيه، الذي وضع شارة قيادة المنتخب في غياب صلاح، أهداف مصر بضربة رأس بعد متابعة تسديدة حسين الشحات في الدقيقة 72.

وضمنت مصر التأهل لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل بعد الفوز 2-1 على غينيا الأسبوع الماضي.

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