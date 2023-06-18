مقابل 55 مليون يورو..الهلال السعودي يخطف روبن نيفيز من برشلونة

المصدر: وكالات

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قال موقع (ذا أثليتيك) اليوم الأحد إن الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم توصل لاتفاق لضم البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي.

وأكد التقرير أن نيفيز، البالغ عمره 26 عاما، سينتقل إلى الهلال مقابل 55 مليون يورو (60 مليون دولار).

وينتظر نيفيز، الذي ينتهي عقده مع ولفرهامبتون العام المقبل، الاتفاق مع الهلال على الشروط الشخصية للعقد.

وأوضح التقرير أن لاعب بورتو السابق كان ضمن اهتمامات برشلونة لكن معاناة بطل إسبانيا بأزمة مالية حال دون إتمام الصفقة.

وانضم نيفيز، الذي شارك مع البرتغال في كأس العالم 2022 بقطر، إلى ولفرهامبتون عام 2017 من بورتو وشارك في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنصرم.

وحاول الهلال، الذي بلغ نهائي كأس العالم للأندية، التعاقد مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان لكن النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا لنجوم كبار، حيث انضم كريستيانو رونالدو للنصر في نهاية العام الماضي، كما تعاقد مؤخرا نادي الاتحاد بطل السعودية مع كريم بنزيمة قادما من ريال مدريد.

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