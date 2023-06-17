المنامة البحريني بطلاً لسلة غرب آسيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم تصوير-سالم خميس

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حقق المنامة البحريني لقب النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا لكرة السلة في دبي بفوزه على الكويت الكويتي 67-59 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على صالة نادي الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بالممزر، كما شهد اليوم الختامي، انتزاع بطل الدوري الكازاخستاني فريق "بي سي آستانا" الميدالية البرونزية بفوزه على الرياضي اللبناني 94-90 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل المنامة والكويت الكويتي إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال 2023، بصفتهما البطل والوصيف لغرب آسيا.

وتوج الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بصحبة المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة-آسيا هاجوب خاجيريان، ورئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي وعضو المكتب التنفيذي والمدير المالي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة عبداللطيف الفردان، وعدد من مسؤولي الاتحادين الإماراتي والآسيوي، بتقليد "بي سي آستانا" الميداليات البرونزية، والكويت الكويتي بالفضية، والمنامة البحريني بالذهبية وكأس النسخة الأولى من "سوبر غرب-آسيا".

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