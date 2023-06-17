"رايش مقذوف" يودي بحياة "التونسي" لاعب المريخ السوداني

المصدر: وكالات

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أعلن نادي المريخ السوداني اليوم السبت وفاة لاعب فريق الرديف أحمد عبد السلام الملقب بـ التونسي، إثر إصابته بطلق خرطوش أسفل منزله .

وأوضح المريخ في بيان رسمي أن لاعبه توفى مساء أمس الجمعة، إثر إصابته بـ"رايش مقذوف".

وذكر المريخ في بيان اليوم السبت "بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ واعضاء مجلس الادارة وقطاع المراحل السنية وجماهير النادي لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام "التونسي" الذي لبى نداء ربه اليوم الجمعة إثر اصابته بـ"رايش مقذوف".

وأضاف البيان "ونحن إذ ننعاه، نرسل أحر التعازي لأسرته الصغيرة والأسرة الرياضية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله مع الصديقين والشهداء ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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