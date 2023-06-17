ساعة صلاح تخطف الأنظار .. فكم سعرها؟

المصدر: البيان

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احتفل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في أجواء مليئة بالسهادة رفقة زملائه في منتخب مصر.

ونشر صلاح عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورتين من الاحتفال، الأولى يظهر فيها برفقة زملائه في منتخب مصر والثانية وهو يقطع كعكة عيد ميلاده.

وظهر صلاح بالصورة وهو يضحك ويقطع الكعكة التي دونت عليها صورته، مع عبارة "كل سنة وأنت مو صلاح".

ولفت صلاح الأنظار خلال احتفاله بعيد ميلاه وذلك بظهوره وهو يرتدي ساعة من الأحجار الكريمة باهظة الثمن، وأثارت ساعة كان يرتديها صلاح في يده اليسرى التساؤلات حول سعرها والشركة المصنعة لها.

وحسب "Egypt Celebrities Watches" فإن الساعة هي من ماركة أوديمار بيجية

مقاس 42 ملم ذاتية الملء.

وتحتوي الساعة على 40 قطعة من الأحجار الكريمة

ويصل سعرها إلى 75 ألف دولار حاليا.

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