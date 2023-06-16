تفاصيل غامضة.. فرانكفورت يعلق على إصابة عمر مرموش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تفاصيل إصابة الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الألماني.

وكان مرموش تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مصر ضد غينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، استدعت خروجه من اللقاء وحل بدلاً منه محمود حسن "تريزيجيه"، في مباراة انتهت لصالح الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

وأصدر فرانكفورت بيانًا رسميًا، جاء فيه: "الإصابة التي تعرض لها مرموش في المباراة الدولية يوم الأربعاء الماضي عبارة عن كدمة، بعد مزيد من الفحوصات التي خضع لها".

ولم يكشف النادي الألماني عن أي تفاصيل أخرى، أو مدة غياب مرموش عن الملاعب، وهو ما أثار القلق في نفوس جماهير آينتراخت فرانكفورت لاسيما أن مرموش انضم لفريقها منذ أسابيع قليلة.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار، بعدما تصدر مجموعته بـ 12 نقطة، فيما يأتي منتخب غينيا وصيفاً بـ 9 نقاط.

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