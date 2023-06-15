موسيماني يعلن رحيله عن الأهلي السعودي في بيان رسمي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوم الخميس رحيله عن الفريق، في بيان رسمي على حسابه على "تويتر"، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المسؤولية وفسخ عقده بـ"التراضي".

وقال موسيماني: "مع انتهاء علاقتنا مع الأهلي.. أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة خلال 8 أشهر فقط، والمتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي والتتويج بلقب الدرجة الأولى".

وأكد موسيماني، على أن الجهاز الفني للأهلي لم يكن ليحقق هذا الإنجاز، لولا نجوم الفريق الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات.

واختتم المدرب الجنوب إفريقي بيانه، بتوجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي قائلا: "وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كانت أفضل حافز لنا".

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن عودة موسيماني لبلاده بعد إنهاء التعاقد من طرفه، لعدم حصوله على رواتب منذ شهرين، كما زعمت بإرساله المدرب الجنوب إفريقي خطاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتوضيح صحة موقفه.

وتنص اللوائح على أن اللاعب أو عضو الفريق الفني، الذي لم يتم دفع أجره خلال شهرين، يمكنه إنهاء العقد.

وقاد موسيماني فريق الأهلي للعودة إلى دوري روشن السعودي، وتوج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى “موسم 2022-2023″، بعدما تصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، جمعها خلال 34 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز