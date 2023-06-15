بينها رباعي عربي.. المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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التحق منتخب مصر بركب المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير 2024.

وفاز منتخب مصر على نظيره غينيا، أمس الأربعاء، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما بالمغرب بالتصفيات الإفريقية، ليحسم الفراعنة تأهلهم رسمياً إلى نهائيات البطولة القارية، متصدرين مجموعتهم.

ويتأهل إلى نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، عدا المجموعة الثامنة سيتأهل منها منتخباً واحداً فقط، لضمها منتخب كوت ديفوار الذي ضمن مشاركته بالفعل في المسابقة، كونه ممثل البلد المستضيف.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى - لم يحدد بعد

المجموعة الثانية - بوركينا فاسو

المجموعة الثالثة - لم يحدد بعد

المجموعة الرابعة - مصر

المجموعة الخامسة - لم يحدد بعد

المجموعة السادسة - الجزائر

المجموعة السابعة - لم يحدد بعد

المجموعة الثامنة - كوت ديفوار

المجموعة التاسعة - لم يحدد بعد

المجموعة العاشرة - تونس

المجموعة الحادية عشرة - المغرب - جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية عشرة - السنغال

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