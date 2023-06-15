النصر السعودي يستهدف ضم حكيم زياش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف نادي النصر السعودي، ضم النجم المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل، بعدما بات خارج حسابات ناديه تشيلسي.

وبحسب الصحف المغربية، فإن زياش تلقى عروضاً مغرية خلال الآونة الأخيرة من المنطقة العربية وكذلك أوروبا، يأتي بينها عرض النصر السعودي.

وأبدى مسؤولو النصر السعودي رغبتهم في التعاقد مع حكيم زياش، حال قرر مغادرة تشيلسي، في ظل المشاكل التي يواجهها مع البلوز، وجلوسه على مقاعد البدلاء وهو ما يرفضه اللاعب ويتمسك بالعودة إلى المشاركة في المباريات.

وكان تشيلسي حدد في وقت سابق قائمة المغادرين، وجاءت على رأسها حكيم زياش.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان يرغب في ضم زياش، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

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