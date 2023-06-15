فيديو .. صلاح يهدر فرصة هدف محقق في المرمى الخالي

المصدر: البيان

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سجل البديل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا وصنع آخر ليقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم العام المقبل في ساحل العاج بعدما انفرد بصدارة المجموعة الرابعة من التصفيات بفوزه 2-1 على غينيا في الجولة الخامسة في مراكش أمس الأربعاء.

وتقدمت غينيا في الدقيقة 26 بهدف عبر سيرهو جيراسي بينما أدرك تريزيجيه هدف التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول قبل أن يرسل تمريرة حاسمة إلى مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي سجل منها هدف الفوز في الدقيقة 79.

وشهدت الدقيقة 28 من عمر المباراة إهدار قائد الفراعنة محمد صلاح هدفا بطريقة غريبة، بعد وصول الكرة إلى نجم ليفربول أمام المرمى الخالي إلا أنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وشهدت الكرة انطلاقة رائعة من محمود حسن تريزيجيه الذي شارك في المباراة بدلا من عمر مرموش بعد إصابته بداية المباراة ليقرر الجهاز الطبي بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا خروجه ونزول تريزيجيه بدلا منه.

وكان منتخب غينيا تقدم في النتيجة أمام الفراعنة بالدقيقة 26 عن طريق جيراسي.

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