رحلة عائلية إلى دبي.. جائزة مسابقة «بنزيما»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، عن مسابقة على حسابه الشخصي في «تويتر»، وجائزتها رحلة عائلية إلى مدينة دبي. وغرد اللاعب على حسابه، قائلاً: أحب الذهاب في عطلة إلى دبي، والآن حان دورك، قم بالتعليق والإشارة إلى 4 من أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين ترغب في قضاء عطلة معهم في دبي هذا الصيف، ويمكنك الفوز برحلة إلى دبي.

وتعود بنزيما على زيارة دبي بشكل متكرر خلال السنوات الماضية، إذ تعد وجهته المفضلة، وكانت آخر زياراته مع عائلته إلى «دانة الدنيا» في يوليو 2022، وقام بعدها بنشر العديد من اللقطات على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن إعجابه بجمال وسحر دبي، وتتضمن تلك اللقطات، صوراً له في بعض الأماكن المميزة ومنها متحف المستقبل.

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