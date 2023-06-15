الإصابة تبعد بالعربي عن معسكر تونس

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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غادر فراس بالعربي لاعب نادي عجمان معسكر منتخب تونس بسبب تعرضه لإصابة عضلية أثناء التدريبات استعداداً لمواجهة غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا والمباراة الودية ضد الجزائر 17 و20 يونيو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب جلال الادري استبعاد بالعربي من قائمة منتخب تونس في المباراتين المقبلتين نظراً لحاجته لراحة تصل إلى 10 أيام.

وحجز منتخب نسور قرطاج بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج بداية العام المقبل،

وتحتل تونس صدارة المجموعة العاشرة بـ 10نقاط بفارق نقطة واحدة عن غينيا الاستوائية.

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