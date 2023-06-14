ليس الأهلي.. نادٍ سعودي يهتم بضم رياض محرز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وبحسب الصحفي الفرنسي رومان مولينا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فإن اتحاد جدة يرغب في ضم محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجهز اتحاد جدة عرضاً مغرياً لمحرز يساوي 3 أضعاف راتبه مع مانشستر سيتي.

وسبق وأبدى أهلي جدة اهتمامه بضم رياض محرز، لكن وفقاً لبعض التقارير، فإن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم الدولي الجزائري.

يذكر أن اتحاد جدة حسم تعاقده مع الفرنسي كريم بنزيما قبل أيام، ويبدو أن مواطنه نغولو كانتي، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي سيلحقان به في صفوف الفريق الملقب بالعميد.

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