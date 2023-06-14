عاد إلى حيث ينتمي.. محمد النني يظهر في الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال، في مقر الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، استغلالًا لفترة عطلته بالقاهرة.

وكتب الحساب الرسمي لأكاديمية الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد النني، عاد إلى حيث ينتمي".

وبدأ النني مشواره الكروي مع ناشئين الأهلي، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب عام 2008، ومنه إلى بازل السويسري الذي قضى معه 3 سنوات، ثم رحل إلى أرسنال عام 2016 في صفقة بلغت 12 مليون يورو.

ولم يتواجد محمد النني في قائمة منتخب مصر، التي تستعد لخوض مواجهة غينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بسبب غيابه مدة طويلة عن الملاعب للإصابة.

وشارك النني مع أرسنال خلال الموسم المنقضي في 8 مباريات فقط، ثم غاب للإصابة، وأحرز خلال هذه المباريات هدفاً واحداً.

يذكر أن أرسنال كان ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، قبل أن يتمكن مانشستر سيتي من اللحاق به وخطف الصدارة، التي منحته لقب البريميرليغ للموسم الثاني على التوالي.

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