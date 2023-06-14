نجم الأهلي المصري ينتقل إلى الدوري القطري

المصدر: البيان

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كشفت مصادر إعلامية مصرية عن موافقة النادي الأهلي المتوج مؤخراً بلقبه الحادي عشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا على انتقال نجم خط وسطه حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري مقابل ما يتراوح بين 3 و3.5 ملايين دولار.

وكشف حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير، عن موافقة النادي الاهلي، على رحيل فتحي، مؤكدا «النادي الأهلي وافق على رحيل حمدي فتحي، إلى نادي الوكرة القطري، مقابل 3 ملايين دولار».

وأضاف: «حمدي فتحي، طلب من مسؤولي الأهلي الموافقة على عرض الوكرة لرغبته في خوض تجربة جديدة، وهو ما وافق على إدارة النادي تقديرًا لمشوار اللاعب مع الفريق».

وتابع: «كل التفاصيل الخاصة بالصفقة انتهت، ويتبقى فقط التوقيع على العقود».

فيما كشفت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة هي 3.5 ملايين دولار بعدما كان الأهلي متمسكاً بالحصول على 4 ملايين.

وشارك اللاعب صاحب الـ 28 عامًا مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 34 مباراة؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلها خلال 2269 دقيقة لعب.

وكان الأهلي قد ضم اللاعب في يناير 2019 قادمًا من إنبي؛ حيث توّج حمدي مع الفريق ببطولتي دوري ومثلهما من كأس مصر، و3 نسخ من دوري أبطال أفريقيا ومثلها من السوبر المصري بالإضافة إلى بطولتي سوبر أفريقي.

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