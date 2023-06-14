بعد التتويج بلقب إفريقيا.. جماهير الأهلي تهدي مدافعها ملعباً باسمه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقدمت جماهير الأهلي المصري، على واقعة طريفة بعد تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

واقتنص الأهلي اللقب الإفريقي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، الأحد الماضي، وعزز سيطرته على عرش الكرة الإفريقية كأكثر نادٍ توج باللقب.

وتعادل الأهلي مع الوداد المغربي بنتيجة 1/1، في إياب نهائي البطولة القارية على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بعدما فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة 1/2، ليحسم اللقب بفضل قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض التي يعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وافتتح يحيى عطية الله أهداف المباراة لصالح الوداد المغربي، قبل أن يتعادل محمد عبدالمنعم للأهلي بهدف قاتل، مستغلاً عرضية التونسي علي معلول.

وخلال الساعات الماضية، استجابت موسوعة "ويكيبيديا" بشكل آلي، وكذلك خرائط جوجل "Google Maps" لآلاف الطلبات التي قدمتها جماهير الأهلي إلكترونياً، بتغيير اسم ملعب محمد الخامس إلى ملعب محمد عبدالمنعم، نسبة إلى مدافع الفريق الأحمر، الذي أهدى فريقه النجمة العاشرة.

وبعد تغيير الاسم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع على نطاق واسع، كما علق على الأمر بعض الإعلاميين في القنوات المصرية.

وكان محمد عبدالمنعم يتعرض خلال الآونة الأخيرة لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي بسبب عصبيته في بعض الأحيان التي تكلف الفريق خسارة مجهوده، قبل أن يتحول بطلاً في عيون الجماهير بهدفه الذهبي في الوداد.

وربما كان عبدالمنعم سيتحمل قدراً من مسؤولية الهزيمة إذا لم يسجل هدفه، بعد خطأ مشترك في التغطية مع زميله علي معلول أثناء ركلة حرة من يحيى عطية الله باغتت حارس الأهلي محمد الشناوي وسجل منها الوداد هدفه في اللقاء، لكن عبدالمنعم انتزع دور البطولة، حينما حول ركنية معلول في شباك الوداد مسجلاً هدف إنقاذ الأهلي الذي أهداه اللقب الإفريقي.

وشارك عبدالمنعم ومعلول في كل مباريات النسخة المنقضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بواقع 14 لقاء، وجاء هدفه في الوداد ليكون السادس له مع الأهلي، والخامس في دوري الأبطال، والمفارقة إن جميع الأهداف جاءت بضربات رأس من صناعة علي معلول.

يذكر أن صاحب اكتشاف عبدالمنعم، هو مدرب منتخب مصر السابق البرتغالي كارلوس كيروش، بعدما ضمه لقائمة الفراعنة وشارك أساسياً في كأس الأمم الإفريقية 2022 التي أقيمت بالكاميرون، عندما كان يلعب في صفوف نادي فيوتشر معاراً من الأهلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز