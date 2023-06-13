استعدادًا لمونديال الأندية.. الأهلي: مانشستر سيتي يخشى مواجهتنا

المصدر: البيان

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علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري ساخراً، على احتمالية مواجهة فريقه لمانشستر سيتي (بطل أوروبا) خلال بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها ديسمبر المقبل، في السعودية.

وكان الأهلي توج مؤخراً بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، فيما تغلب قبله بيوم مانشستر سيتي على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، ليتأهل الفريقين إلى مونديال الأندية.

وقال عبدالحفيظ مازحاً، أن مانشستر سيتي من المؤكد إنه يخشى اللعب ضد الأهلي بطل إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "مانشستر سيتي متوتر جداً، خوفي من نسبة الاستحواذ، السيتي لديه القدرة على تحقيق نسبة استحواذ غير طبيعية".

وتابع، حول تهنئة مانشستر سيتي السريعة للأهلي بعد تحقيق البطولة، قائلاً: "ده قلق".

وكان مانشستر سيتي قدم التهنئة إلى الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد تتويج الفريق المصري ببطولة إفريقيا، حيث كتب: "تهانينا للنادي الأهلي على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر أن يشارك الأهلي للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه بمونديال الأندية، بينما سيشارك مانشستر سيتي في البطولة للمرة الأولى.

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