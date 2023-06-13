الأهلي المصري يطارد ريال مدريد

المصدر: القاهرة - د ب أ

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واصل الأهلي المصري كتابة التاريخ في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تتويجه أول من أمس بلقب البطولة للمرة الـ11 في تاريخه، والثالثة في النسخ الأربع الأخيرة، على حساب الوداد المغربي، مواصلاً مطاردته ريال مدريد على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب الدولية في العالم؛ إذ حصل الأهلي على لقبه الدولي الـ 25، ليثبت موقعه في المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجاً، بفارق 4 ألقاب خلف الريال «المتصدر».وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال أمام الوداد بتغلبه عليه بالدور النهائي 2 /‏‏‏‏‏‏ 1 «ذهاباً»، وتعادله 1 /‏‏‏‏‏‏ 1 «إياباً».

ومنح الأهلي الكرة المصرية لقبها الـ17 في دوري الأبطال، لتعزز رقمها القياسي كأكثر الدول فوزاً بالبطولة، بفارق 10 ألقاب أمام أقرب ملاحقيها المغرب.

وانهالت عبارات التهاني على الأهلي من أندية أوروبية وعربية بتتويجه باللقب، منها مانشستر سيتي، واتحاد جدة، وأستون فيلا.

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