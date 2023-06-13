سلطان صالح يدير مباراة عُمان ولبنان في «غرب آسيا»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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كلفت لجنة الحكام ببطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة، الحكم الدولي سلطان صالح لإدارة مباراة سلطنة عُمان ولبنان اليوم في بغداد، ويضم الطاقم حكمنا الدولي ياسر المرشدي مساعداً أول، والدولي السوري محمد السيد مساعداً ثانياً، ومواطنه فراس الطويل حكماً رابعاً.

وشارك الدولي سلطان صالح في إدارة مباريات تصفيات «آسيا تحت 17 سنة»، وشارك حكماً رابعاً في مباراتين ببطولة «كأس الملك سلمان للأندية»، فيما شارك المرشدي بإدارة مباريات ودية دولية.

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