مبالغ كبيرة.. تعرف على الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

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تعتبر بطولة دوري أبطال إفريقيا، المسابقة الأهم في القارة السمراء، ويتنافس عليها كبار الفرق في كل موسم، وخلال النسخ الأخيرة تم تغيير الوضع المالي للمسابقة لتصبح هدفاً لكل الفرق ليس على مستوى الإنجاز القاري فقط، ولكن لتحقيق العائد المادي كذلك.

وتوج الأهلي المصري ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، أمس الأحد، وعزز سيطرته على عرش الكرة الإفريقية كأكثر نادٍ توج باللقب.

وتعادل الأهلي مع الوداد المغربي، بنتيجة 1/1، في إياب نهائي البطولة القارية على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بعدما فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة 1/2، ليحسم اللقب بفضل قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض التي يعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويتم توزيع الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا على جميع الفرق التي تلعب بالمجموعات، ويحصل كل فريق على مبلغ محدد بحسب الدور الذي ودع منه المسابقة، وصولاً للمباراة النهائية.

ويحصل الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا على مبلغ 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار، ويتقاضى كل فريق خرج من الدور نصف النهائي 1.2 مليون دولار.

وفيما يخص حصة المتأهلين من دور المجموعات، يحصل كل فريق على 900 ألف دولار، ويتقاضى كل فريق حصل على المركز الثالث أو الرابع في مجموعته 700 ألف دولار.

جوائز دوري أبطال إفريقيا

البطل - 4 ملايين دولار

الوصيف - 2 مليون دولار

نصف النهائي - 1.2 مليون دولار

ربع النهائي - 900 ألف دولار

المركز الثالث والرابع بالمجموعات - 700 ألف دولار

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