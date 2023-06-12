الأحمر على عرش إفريقيا.. لحظات تتويج الأهلي بالنجمة الحادية عشرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توج الأهلي المصري ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، وعزز سيطرته على عرش الكرة الإفريقية كأكثر نادٍ توج باللقب.

وتعادل الأهلي مع الوداد المغربي، أمس الأحد، بنتيجة 1/1، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بعدما فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة 1/2، ليحسم اللقب بفضل قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض التي يعتمدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وافتتح يحيى عطية الله أهداف المباراة لصالح الوداد المغربي، قبل أن يتعادل محمد عبدالمنعم بهدف قاتل، مستغلاً عرضية التونسي علي معلول.

وقدم مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر مباراة رائعة من الناحية التكتيكية بعدم دفع بكل من محمد مجدي "أفشة" وأحمد عبدالقادر بدلاً من حسين الشحات ومروان عطية في الدقيقة 59، لتعزيز الخط الأمامي للأحمر، ثم عمرو السولية ومحمد شريف بدلاً من حمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" في الدقيقة 72، وذلك خلال تأخره في النتيجة بهدف.

وبالفعل نجحت تغييرات كولر في الوصول إلى ما أراده المدرب وتعادل الأهلي عن طريق كرة ثابتة برأسية محمد عبدالمنعم، وفشل مدرب الوداد البلجيكي سفين فاندنبروك، في تعديل الأوضاع، لتمر الدقائق المتبقية برداً وسلاماً على شباك الأهلي، ويتوج بالنجمة الحادية عشرة في تاريخه.

وبعد المباراة، ذهب لاعبو الأهلي للاحتفال مع الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات ملعب محمد الخامس، واستلم لاعبو الوداد الميداليات الفضية بعد احتلال المركز الثاني، ثم صعد لاعبو الأهلي على منصة التتويج واستلموا الميداليات الذهبية، بوجود محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، على المنصة الشرفية.

ورفع محمد الشناوي قائد الأهلي كأس إفريقيا، بعد استلامها من رئيس "كاف" باتريس موتسيبي.

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