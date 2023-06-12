عبدالمنعم وعطية الله الأفضل.. تقييم لاعبي الأهلي والوداد بعد نهائي إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد التعادل مع الوداد المغربي، أمس الأحد، بنتيجة 1/1، في إياب نهائي البطولة القارية على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بعدما فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة 1/2.

وافتتح يحيى عطية الله أهداف المباراة لصالح الوداد المغربي، قبل أن يتعادل محمد عبدالمنعم بهدف قاتل، مستغلاً عرضية التونسي علي معلول.

تقييم لاعبي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

وبحسب موقع "365" المختص في إحصائيات كرة القدم، حصل محمد عبدالمنعم صاحب هدف حسم البطولة للأهلي، على أفضل تقييم بين لاعبي الفريق الأحمر في اللقاء، وجاء بعده زميله في خط الدفاع ياسر إبراهيم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي 6.2

خط الدفاع: علي معلول 6.5، ياسر إبراهيم 6.9، محمد عبدالمنعم 8.2، محمد هاني 6.5

خط الوسط: أليو ديانغ 6.7، مروان عطية 6.7، حمدي فتحي 6.2، بيرسي تاو 6.4، حسين الشحات 6.3

خط الهجوم: محمود كهربا 6.2

تقييم لاعبي الوداد بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا

حصل الظهير الأيسر للوداد المغربي يحيي عطية الله، على أفضل تقييم بين لاعبي الوداد أمام الأهلي بـ 7.9/10، وبخلاف الهدف الذي أحرزه لصالح الوداد، قدم عطية الله 35 تمريرة صحيحة من أصل 55 بمعدل نجاح وصل إلى 80%.

حراسة المرمى: يوسف مطيع 6.7

خط الدفاع: أيوب العملود 7، أمين فرحان 6.9، أرسين زولا 7، يحيي عطية الله 7.9

خط الوسط: يحيي جبران 7.4، جلال داوودي 7.2، أيمن الحسوني 6.5، محمد أوناجم 7، سيف الدين بوهرة 6.5

خط الهجوم: بولي سامبو 6.8

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