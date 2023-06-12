الطريق نحو لقب جديد.. خصم الأهلي في كأس السوبر الإفريقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح الأهلي المصري في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد التعادل مع الوداد المغربي أمس الأحد بنتيجة 1/1، في إياب نهائي البطولة القارية على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة 1/2، ليتوج بطلاً لإفريقيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2/3.

وافتتح يحيى عطية الله أهداف المباراة لصالح الوداد المغربي، قبل أن يتعادل محمد عبدالمنعم بهدف قاتل، مستغلاً عرضية التونسي علي معلول.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري، الذي توج بلقب مسابقة الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم، على حساب يانغ أفريكانز التنزاني، بأفضلية الهدف خارج الأرض، بعدما انتهت مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل 2/2.

وتقام مباراة كأس السوبر الإفريقي 2023، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الفترة بين 11 إلى 13 أغسطس 2023.

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