السيسي يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بفوز الفريق بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ، مشيداً بالروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق.

وجاء في منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك": "هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة، ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات".

وتوج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة القارية.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بفوز الأهلي 2 / 1، فيما أسفر لقاء العودة عن تعادل الفريقين 1 / 1 ليتوج الفريق المصري باللقب بعد فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمرة الـ11 في تاريخه.

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