نراكم في السعودية..مانشستر سيتي يهنئ الأهلي بطل أفريقيا

المصدر: البيان

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هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الأهلي المصري على تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء في تغريدة على حساب مانشستر سيتي في تويتر : "تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية".

تهانينا للنادي الأهلي المصري @AlAhly 🇪🇬 على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا 👏🏆



نراكم في المملكة العربية السعودية 🇸🇦😉#السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 11, 2023

وضمن الأهلي التأهل إلى كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية خلال الفترة الواقعة بين 12 و22 ديسمبر.

وبات الأهلي سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية ليلحق بمانشستر سيتي الذي توج بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو مساء السبت.

وإلى جانب الأهلي ومانشستر سيتي، تأهل لكأس العالم للأندية كل من الاتحاد السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وأوكلاند سيتي النيوزلندي وكلوب ليون المكسيكي.

ويتحدد بطل أمريكا الجنوبية في وقت لاحق من العام، إذ تُلعب في الوقت الحالي مباريات دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

وجرّد الاهلي المصري منافسه الوداد الرياضي المغربي من لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالتعادل معه 1-1 إيابا في الدار البيضاء الأحد، بعد الفوز عليه ذهابا 2-1 في القاهرة ليتفوق عليه بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار.

وتقدّم الوداد بواسطة يحيى عطية الله (27) قبل أن يدرك محمد عبد المنعم التعادل للأهلي (78).

وعزز الاهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعا رصيده الى 11 لقبا، كما ثأر لخسارته نهائي العام الماضي الذي أقيم في مباراة واحدة على الملعب ذاته وانتهى بفوز الوداد 2-صفر.

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