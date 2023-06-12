الأهلي المصري سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية

المصدر: وكالات

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تأهل الأهلي المصري إلى كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في السعودية.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس بهدف لمثله، مستغلاً الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف .

وبات الأهلي سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية ليلحق بمانشستر سيتي الذي توج بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان مساء السبت.

الفرق التي ضمنت مقاعدها في كأس العالم للأندية حتى الآن:

الاتحاد السعودي.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المضيف).

أوراوا ريد دياموندز الياباني.. بطل آسيا.

أوكلاند سيتي النيوزلندي.. بطل أوقيانوسيا.

كلوب ليون المكسيكي.. بطل كونكاكاف.

مانشستر سيتي الإنجليزي.. بطل أوروبا.

الأهلي المصري.. بطل إفريقيا.

ويتحدد بطل أمريكا الجنوبية في وقت لاحق من العام، إذ تُلعب في الوقت الحالي مباريات دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

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