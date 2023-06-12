سجل الفرق المتوجة بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي باللقب

المصدر:
  • د ب ا
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة القارية.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بفوز الأهلي 2 / 1، فيما أسفر لقاء العودة عن تعادل الفريقين 1 / 1 ليتوج الفريق المصري باللقب بعد فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمرة الـ11 في تاريخه.

ونستعرض في السطور التالية سجل الفرق المتوجة بلقب دوري أبطال أفريقيا، الذي انطلقت الأولى عام 1964.
 
العام                      البطل


2023              الأهلي المصري
2022            الوداد الرياضي المغربي
2021            الأهلي المصري
2020            الأهلي المصري
2019            الترجي الرياضي التونسي
2018            الترجي الرياضي التونسي
2017            الوداد الرياضي المغربي
2016            ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي
2015            مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
2014            وفاق رياضي سطيف الجزائري
2013            الأهلي المصري
2012            الأهلي المصري
2011            الترجي الرياضي التونسي
2010            مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
2009            مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
2008            الأهلي المصري
2007            النجم الساحلي التونسي
2006            الأهلي المصري
2005            الأهلي المصري
2004            إنييمبا النيجيري
2003            إنييمبا النيجيري
2002            الزمالك المصري
2001            الأهلي المصري
2000            هارتس أوف أووك الغاني
1999            الرجاء الرياضي المغربي
1998            أسيك ميموزا الإيفواري
1997            الرجاء الرياضي المغربي
1996            الزمالك المصري
1995            اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي
1994            الترجي الرياضي التونسي
1993            الزمالك المصري
1992            الوداد الرياضي المغربي
1991            النادي الإفريقي التونسي
1990            شبيبة القبائل الجزائري
1989            الرجاء الرياضي المغربي
1988            وفاق رياضي سطيف الجزائري
1987            الأهلي المصري
1986            الزمالك المصري
1985            الجيش الملكي المغربي
1984            الزمالك المصري
1983            أشانتي كوتوكو الغاني
1982            الأهلي المصري
1981            شبيبة القبائل الجزائري
1980            كانون ياوندي الكاميروني
1979            يونيون دوالا الكاميروني
1978            كانون ياوندي الكاميروني
1977            هافيا كوناكري الغيني
1976            مولودية الجزائر الجزائري
1975            هافيا كوناكري الغيني
1974            كارا برازافيل الكونغولي
1973            فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي
1972            هافيا كوناكري الغيني
1971            كانون ياوندي الكاميروني
1970            أشانتي كوتوكو الغاني
1969            الإسماعيلي المصري
1968            مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
1967            مازيمبي الكونغولي الديمقراطي
1966            إستاد أبيدجان الإيفواري
1965      المسابقة لم تقام
1964            اوريكس دوالا الكاميروني

طباعة Email
↑ أعلى