سجل الفرق المتوجة بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي باللقب

المصدر: د ب ا

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توج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة القارية.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بفوز الأهلي 2 / 1، فيما أسفر لقاء العودة عن تعادل الفريقين 1 / 1 ليتوج الفريق المصري باللقب بعد فوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمرة الـ11 في تاريخه.

ونستعرض في السطور التالية سجل الفرق المتوجة بلقب دوري أبطال أفريقيا، الذي انطلقت الأولى عام 1964.



العام البطل



2023 الأهلي المصري

2022 الوداد الرياضي المغربي

2021 الأهلي المصري

2020 الأهلي المصري

2019 الترجي الرياضي التونسي

2018 الترجي الرياضي التونسي

2017 الوداد الرياضي المغربي

2016 ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

2015 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

2014 وفاق رياضي سطيف الجزائري

2013 الأهلي المصري

2012 الأهلي المصري

2011 الترجي الرياضي التونسي

2010 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

2009 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

2008 الأهلي المصري

2007 النجم الساحلي التونسي

2006 الأهلي المصري

2005 الأهلي المصري

2004 إنييمبا النيجيري

2003 إنييمبا النيجيري

2002 الزمالك المصري

2001 الأهلي المصري

2000 هارتس أوف أووك الغاني

1999 الرجاء الرياضي المغربي

1998 أسيك ميموزا الإيفواري

1997 الرجاء الرياضي المغربي

1996 الزمالك المصري

1995 اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

1994 الترجي الرياضي التونسي

1993 الزمالك المصري

1992 الوداد الرياضي المغربي

1991 النادي الإفريقي التونسي

1990 شبيبة القبائل الجزائري

1989 الرجاء الرياضي المغربي

1988 وفاق رياضي سطيف الجزائري

1987 الأهلي المصري

1986 الزمالك المصري

1985 الجيش الملكي المغربي

1984 الزمالك المصري

1983 أشانتي كوتوكو الغاني

1982 الأهلي المصري

1981 شبيبة القبائل الجزائري

1980 كانون ياوندي الكاميروني

1979 يونيون دوالا الكاميروني

1978 كانون ياوندي الكاميروني

1977 هافيا كوناكري الغيني

1976 مولودية الجزائر الجزائري

1975 هافيا كوناكري الغيني

1974 كارا برازافيل الكونغولي

1973 فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي

1972 هافيا كوناكري الغيني

1971 كانون ياوندي الكاميروني

1970 أشانتي كوتوكو الغاني

1969 الإسماعيلي المصري

1968 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

1967 مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

1966 إستاد أبيدجان الإيفواري

1965 المسابقة لم تقام

1964 اوريكس دوالا الكاميروني

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