«عربية» السلة للسيدات في القاهرة و«الناشئين والناشئات» في الأردن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أجريت عبر موقع الاتحاد العربي لكرة السلة بالقاهرة «أون لاين» قرعة ثلاث بطولات دفعة واحدة للناشئين والناشئات في الأردن من 18 وحتى 26 الجاري وبمشاركة منتخبات الأردن ومصر والجزائر وتونس لتقام مباريات المسابقتين معاً، علماً بأن بطولة الناشئات الأولى في تاريخ أنشطة الاتحاد العربي الذي يسعى إلى توسيع دائرة نشاطه لتشمل كل الفئات العمرية.

وتشهد الجولة الأولى التي تقام في قاعة حمزة في الأردن ثلاث مباريات الأولى للناشئين بين الجزائر وتونس ويعقبها لقاء الأردن والجزائر للناشئات ثم الأردن ومصر للناشئين، وفي ما يتعلق بالأدوار النهائية يلتقي فيها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث باحتساب أن البطولة ستكون من دور واحد ثم يلتقي الفائزان في النهائي لتحديد البطل فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

بطولة المنتخبات

وعلى صعيد بطولة المنتخبات تشارك مصر الدولة المضيفة بفريقين «أ» و«ب» على أن تكون مشاركة الأخير شرفية للاحتكاك والتحضير لبطولة العالم إضافة لمنتخبات الكويت والجزائر والمغرب على أن تقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد ثم يلتقي في الأدوار النهائية الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل الفائزان للنهائي لتحديد البطل بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

وتفتتح المسابقة 3 يوليو بمباراتين: الجزائر ومصر ب ويليهما مصر «أ» والكويت على أن يستمر الدور التمهيدي حتى 7 يوليو ثم يقام الدور نصف النهائي السبت 9 يوليو وتختتم البطولة في اليوم التالي.

ومن جانبه، أكد العميد عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، حرص الاتحاد على تنفيذ برامجه وتكثيفها لتشمل كل الفئات، مشيراً إلى إطلاق بطولة الناشئات أول مرة أملاً بأن تحقق كل البطولات النجاحات المنشودة ما يصب في مصلحة السلة العربية والوصول بها إلى أعلى المراتب.

ومن جهته، سيعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي اجتماعه السنوي 9 يوليو برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بنشاط الموسم الحالي.

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