الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع المدرب الإيطالي أليغري

المصدر: د ب ا

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دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات للتعاقد مع الإيطالي ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلفا للأرجنتيني رامون دياز الذي غادر منصبه.

وكان دياز قد رحل عن منصبه كمدير فني للهلال، حسبما أعلن الهلال قبل عدة أيام بعد نهاية الموسم في بطولة الدوري السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهلال يسعى للتعاقد مع أليغري ليقود الفريق بعقد لمدة عامين.

وأضافت أن اللقاء الأول بين أليغري ومسؤولي الهلال، قد جرى في مونتي كارلو، وذلك من أجل بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق.

ويمر أليغري بمرحلة من الشك حول مستقبله مع يوفنتوس، خاصة مع الموسم المخيب الذي مر به الفريق وخروجه من قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، بالإضافة إلى إنهاء الموسم في المركز السابع ببطولة الدوري.

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