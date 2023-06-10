مدرب الأهلي المصري يتمنى شيئاً واحداً أمام الوداد

المصدر: د ب ا

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أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي إنه يتمنى وجود "عدالة تحكيمية" في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ضد الوداد المغربي غدا الأحد.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد، حامل اللقب في تكرار لنهائي العام الماضي، بعدما فاز الفريق المصري 2-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وأبلغ السويسري كولر مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "أتمنى أن تقام المباراة وسط أجواء من العدالة التحكيمية وممتعة للجماهير".

وثار جدل تحكيمي في مباراة الذهاب على أكثر من لقطة، منها عندما لمس يحيى عطية الله مدافع الوداد الكرة بيده في منتصف الملعب بينما كان آخر لاعب من الفريق المغربي وحصل حينها على بطاقة صفراء.

وأضاف كولر "إذا أمسك لاعب بالكرة وهو متعمد، ومنع اللاعبين من حالة انفراد بالمرمى، فهذا يستحق الطرد المباشر ومع ذلك لم يتدخل طاقم التحكيم. ولم يتقدم الأهلي باحتجاج رسمي أيضا".

وشدد كولر على جاهزية اللاعبين "الجميع لديهم روح معنوية مرتفعة. الأهلي حقق الفوز في اللقاء الأول ولديه الأفضلية".

وأضاف "خاض لاعبو الأهلي مباريات بوجود جماهير غفيرة في عدة دول ولديهم الخبرة وهم سعداء للعب أمام هذا العدد من الحضور".

وتابع "جماهير الوداد لن تشارك في المباراة ولن تكون عبئا علينا لكنها تساند ووجودها يعطي دفعة لفريقها".

وتطرق كولر لخطأ علي معلول مدافع الأهلي والذي أسفر عن هدف الوداد في الذهاب "الأخطاء جزء من كرة القدم. لاعبو المنافس ارتكبوا الأخطاء أيضا... لكن الأهلي لديه خبرات تساعده على مواجهة أي موقف".

وتابع "عقب مباراة الذهاب تحدثت إلى اللاعبين وأؤكد أننا في أتم الجاهزية بينما الوداد هو من تحت الضغط لأننا فزنا في أول مباراة".

ورفض محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي أن تكون نتيجة نهائي العام الماضي، الذي أقيم من مباراة واحدة في المغرب وحسمها الوداد بهدفين دون رد، مؤثرة في تحديد الفائز بالنسخة الحالية.

وقال الشناوي الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب عدم تعافيه من إصابة عضلية "نضع تركيزنا على مباراة الغد فقط ولا ننظر لنهائي العام الماضي".

وأضاف "الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة ويسعى للعودة باللقب بعد الشوط الثاني".

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