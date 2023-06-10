الغساني مرشح للعب إلى جوار بنزيما

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أبدى نادي اتحاد جدة اهتماماً بنجم شباب الأهلي يحيى الغساني، الذي أبدى بدوره اهتماماً باللعب في الدوري السعودي، خاصة بعد استقطاب عدد من أفضل نجوم العالم، منهم كريم بنزيما، الذي يمكن أن يلعب الغساني إلى جواره حال انتقاله إلى اتحاد جدة. وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن ناديي اتحاد جدة والفيحاء، مستعدان لتقديم عروض تصل إلى ما يعادل 10 ملايين درهم من أجل ضم الغساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للاستفادة من إمكانات اللاعب المميزة، التي أسهمت في تتويج شباب الأهلي بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى اهتمام شباب الأهلي، بالمهاجم الدولي الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب بيشكتاش، بهدف التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومي لـ«فرسان دبي»، الذي يبحث عن مهاجم أجنبي متميز.

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