جراحة ناجحة لحجازي بالرباط الصليبي تهدد مستقبله مع الاتحاد السعودي

المصدر: البيان

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أكد نادي الاتحاد السعودي أن اللاعب الدولي في صفوفه أحمد حجازي قد خضع لعملية جراحية ناجحة الأربعاء الماضي، في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي اندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار النادي في بيانه على حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن العملية كللت بالنجاح، وسوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان حجازي أصيب في لقاء فريقه أمام الفيحاء في ختام جولات الدوري السعودي للمحترفين والتي توج من خلالها ناديه باللقب.

وانضم أحمد حجازي لصفوف الاتحاد في صيف 2020 وشارك مع الفريق في 80 مباراة رسمية واستطاع المساهمة في 11 هدفًا، وحمل شارة قيادة الفريق.

📝 جراحية ناجحة لحجازي pic.twitter.com/yuiqihqAoO — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 9, 2023

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